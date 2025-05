Fãs celebram nova fase de Enver e destacam belo gesto de Arif em Força de Mulher Vizinho cedeu o espaço onde funcionava a sua cafeteria para que o patriarca pudesse trabalhar Novidades|Do R7 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Público de Força de Mulher celebra nova oficina de Enver (Şerif Erol) Reprodução/Instagram

Enver (Şerif Erol) finalmente conseguiu voltar a ter a sua oficina em Força de Mulher. O patriarca está instalado na antiga cafeteria de Arif (Feyyaz Duman), espaço cedido pelo vizinho, e já até recebeu encomendas de Fazilet (Hümeyra) e Emre (Ahmet Rifat Şungar).

No perfil oficial da novela no Instagram, os fãs da trama celebraram o novo momento do personagem e elogiaram a relação dele com Arif.

Confira:

“Arif é um filho para o Enver! Sempre fazendo os amigos felizes, lindo por dentro e por fora”, escreveu uma seguidora. “Arif um fofo. Tão bom ver Enver feliz”, elogiou outra. “Muito amor envolvido”, comentou mais uma fã.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif:

