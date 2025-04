Fãs comentam decisão de Bahar de terminar com Arif em Força de Mulher: ‘Difícil demais’ Personagem deixou claro o quanto ama a protagonista, mas não aceita que ela more com Sarp

