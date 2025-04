Fãs de Força de Mulher opinam sobre atitude de Suat contra Sarp Os telespectadores da novela turca repercutiram a decisão do pai de Piril de ter tomado o dinheiro do ex-marido de Bahar Novidades|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

Suat (Gazanfer Ündüz) tirou o dinheiro de Sarp (Caner Cindoruk) após separação da filha Reprodução/RECORD

Desde que Suat (Gazanfer Ündüz) tirou o dinheiro de Sarp (Caner Cindoruk) em meio a separação de Piril (Ahu Yağtu), a vida do ex-marido de Bahar (Özge Özpirinçci) mudou completamente. Os telespectadores de Força de Mulher opinaram sobre as atitudes do patriarca nas redes sociais.

Durante um diálogo com Munir (Caner Çandarlı), o pai de Piril se gabou por deixar Sarp sem nada mesmo sem precisar do dinheiro. Alguns fãs apoiaram Suat, mas a maioria criticou as decisões do vilão.

Confira:

“Se não fosse o Sarp, a Piril nem estaria viva. O Sarp trabalhou muito para conseguir conquistar tudo o que conquistou, e por amar tanto a Bahar e seus filhos, abriu mão de tudo”, opinou uma fã.

“Suat esqueceu que bem ou mal, o Sarp salvou a vida da filha dele”, escreveu outra.

“Foi bom ele ter tirado o dinheiro do Sarp, deixar ele andar bastante de ônibus e lutar para sobreviver. A Bahar sofreu demais”, disse uma telespectadora.

“Sarp tinha que ficar com o dinheiro para dar às crianças uma vida digna”, analisou mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre momentos bombásticos da novela:

