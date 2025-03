Fãs de Força de Mulher torcem para final feliz entre Ceyda e Emre Público não aprovou as investidas do dono da cafeteria na vilã da novela; entenda! Novidades|Do R7 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

Em Força de Mulher, Emre (Ahmet Rifat Şungar) está interessado em Sirin (Seray Kaya) Reprodução/RECORD

Os telespectadores de Força de Mulher não aprovaram a investida de Emre (Ahmet Rifat Şungar) em Sirin (Seray Kaya). No perfil oficial da novela nas redes sociais, os seguidores manifestaram torcida para que o dono da cafeteria fique com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), seu amor do passado.

Na trama, Emre e a amiga de Bahar (Özge Özpirinçci) foram namorados, mas o bonitão não sabe que teve um filho com ela. Os fãs opinaram sobre a relação dos dois e alfinetaram a aproximação com a vilã da novela.

Confira:

“Ele merece alguém melhor”, disse uma fã. “Já estou sentada de camarote comendo pipoca só no aguardo do filme de terror que ela vai fazer na vida dele, tadinho”, escreveu outra.

“Com a Ceyda eu aceito, mas com a Sirin, nunca!”, opinou uma telespectadora. “Sirin não merece, minha torcida é para a Ceyda”, disse mais uma. “Eu quero que ele fique com a Ceyda, até porque ele é o pai do filho dela”, comentou outra fã.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja sete vezes que Sirin foi o ranço da novela:

