Fãs se divertem com cena de Sirin irritada em Força de Mulher

Público vibra com cena de Sirin (Seray Kaya) toda suja de farinha em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Depois de tantas maldades, chegou a vez de Sirin (Seray Kaya) se dar mal em Força de Mulher. Sem querer, a irmã caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) estourou um saco de farinha no chão e ficou tomada pelo pó branco em meio a um ataque de fúria.

O episódio gerou repercussão entre os telespectadores, que se divertiram no perfil oficial da novela no Instagram. Muitos seguidores disseram ter assistido à cena com alegria, por finalmente ver a vilã ter um mau momento na trama.

Confira:

“Adoro ver a Sirin se lascando”, escreveu uma telespectadora. “Adorei essa cena e também da porta batendo no nariz dela. Foi pouco ainda!”, se divertiu outra. “Eu ri demais”, disse mais uma.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete vezes que Sirin fez o rançômetro explodir na novela:

