Fenômeno no Brasil, protagonista de Força de Mulher se emociona com carinho dos fãs e planeja visita ao país

Natural de Istambul, Özge tem 38 anos e uma carreira consolidada em seu país Divulgação/RECORD

De Istambul para o Brasil! A novela Força de Mulher se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência na RECORD, conquistando o público brasileiro e transformando seus atores em estrelas internacionais. Entre eles, Özge Özpirinçci, a intérprete da protagonista Bahar, viu sua popularidade explodir muito além das fronteiras da Turquia e se surpreendeu com o amor do público.

Natural de Istambul, Özge tem 38 anos e uma carreira consolidada em seu país. Desde 2015, ela vive um relacionamento estável com o ator Burak Yamantürk. Os dois se conheceram durante um projeto profissional e oficializaram a união em 2021. No mesmo ano, a atriz deu à luz sua filha, Mercan.

Antes de se tornar um rosto conhecido da televisão, ela trilhou um caminho bem diferente. Sua trajetória acadêmica foi voltada para o mundo dos negócios. Em 2008, a pedido do pai, concluiu a graduação em Gestão de Negócios Internacionais, mas apesar de sua formação na área empresarial, o desejo de atuar falou mais alto. “Ele queria que eu estudasse, Gestão de Negócios. O que fiz? Eu dei ao meu pai o diploma e disse que agora eu queria ser atriz”, conta ela em uma entrevista ao Domingo Espetacular.

Neste bate-papo, ela revelou como foi dar vida a Bahar, “Eu me dei coração, ossos, mente, corpo, alma, tudo. E eu não percebi porque esse papel precisava disso. Ela (Bahar) foi um marco para mim, porque interpretar uma mulher tão real não é uma coisa que todo mundo faz em nosso tipo de negócio. Eu percebi que a Bahar não é apenas um personagem que me tocou, ela também foi como um espelho para a comunidade”. E afirmou que a identificação com a personagem vai além das mulheres: “Não apenas mulheres. Muitos homens me abraçaram e me disseram que estou emocionando as mães deles.”

Surpresa com a repercussão da trama no Brasil, Özge contou que ficou encantada ao ver os fãs brasileiros invadirem as suas redes, desde que a novela Força de Mulher passou a ser exibida na RECORD. “É tão legal para mim ver o quanto as pessoas estão conectadas com o personagem, com a história, mesmo que seja de um país diferente, de uma cultura diferente, mas você vê, algumas emoções são acima de tudo, e eu acho que a história do Bahar é uma delas. Ela ainda diz que não conhece o Brasil, mas não esconde a ansiedade em conhecer nosso país. “Eu quero ir sentir esse amor! Espero que isso aconteça em breve, vai ser ótimo!”

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a trama é exibida em um horário especial, às 20h40, logo após o Jornal da Record.

