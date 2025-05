Feyyaz Duman, o Arif de Força de Mulher, manda recado para fãs brasileiros: ‘Amo vocês’ Ator turco descobriu o sucesso da novela no Brasil por meio dos comentários em suas redes sociais Novidades|Do R7 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

Feyyaz Duman demonstra seu carinho pelo Brasil Reprodução/RECORD

Feyyaz Duman percebeu que seu trabalho como Arif em Força de Mulher chegou ao Brasil quando os fãs começaram a comentar emojis com a bandeira do país em suas redes sociais.

“Eu soube que a novela chegou a muitos países, e que as novelas turcas ficaram famosas na América do Sul, mas de repente começaram a pipocar nas minhas redes sociais comentários que tinham emojis da bandeira brasileira, então eu me lembrei: ‘Claro, Força de Mulher também é transmitida no Brasil’. E olha, eu descobri que tenho muitos fãs brasileiros”, brincou.

Para o ator, Arif é um personagem querido pelo público porque luta pelas pessoas que ama. “O Arif é apaixonado pela Bahar (Özge Özpirinçci), então ele faz tudo pelo amor dele. Acho que é por isso que o personagem é amado”.

Feyyaz também deixou um recado para os fãs brasileiros: “Quero dizer que amo vocês, estou muito feliz por falar com vocês nesta entrevista, eu queria estar aí fisicamente, mas não dá agora porque tenho muitos trabalhos em andamento. Espero que gostem do que vem por aí na novela Kadin, que no Brasil se chama Força de Mulher. Muito obrigado por assistirem nosso trabalho, logo a gente se vê. Beijos para todos".

Assista à entrevista na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

