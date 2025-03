Força de Mulher vai ao ar às 20h30; confira o que muda na programação da RECORD nesta quinta (27) Emissora transmite grande final do Paulistão entre Corinthians x Palmeiras, às 21h15; saiba mais Novidades|Do R7 27/03/2025 - 17h03 (Atualizado em 27/03/2025 - 17h03 ) twitter

Pela mudança de horário por conta da final do Paulistão 2025, Força de Mulher vai ao ar às 20h30, nesta quinta (27) Divulgação/RECORD

Nesta quinta (27), Sarp (Caner Cindoruk) e Arif (Feyyaz Duman) entram em confronto na porta da escola das crianças em Força de Mulher. O capítulo recheado de revelações e emoções começa mais cedo na tela da RECORD, a partir das 20h30.

E por falar em emoção, às 21h30 tem a grande final do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. A disputa entre os times paulistas vale o título do campeonato. Então, não vai faltar torcedor ligado na tela da RECORD para acompanhar essa disputa.

Mas antes de toda a trama de Força de Mulher, o público vai ter informação de qualidade, com Reinaldo Gottino no comando do Cidade Alerta, das 16h30 às 19h45, e das 19h45 às 20h30, Christina Lemos e Sergio Aguiar entram em campo mais cedo para mostrar os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Record.

A programação desta quinta não conta com Gênesis e Reis - A Rejeição na grade. Após Corinthians x Palmeiras pelo Paulistão, e Força de Mulher, o telespectador acompanha a série Chicago Fire, às 23h30.

