Força de Mulher vai ao ar às 21h30; confira o que muda na programação da RECORD nesta quarta (19) Emissora transmite partida válida pela décima primeira rodada do Paulistão entre São Paulo X Ponte Preta, às 19h30; saiba mais Novidades|Do R7 19/02/2025 - 14h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 14h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar diz a Sarp que eles nada será como antes em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Nesta quarta (19), Bahar (Özge Özpirinçci) vai deixar claro para Sarp (Caner Cindoruk) que nada será como antes e os dois não ficarão mais juntos em Força de Mulher. O capítulo recheado de revelações e emoções começa mais tarde na tela da RECORD, a partir das 21h30.

E por falar em emoção, às 19h30 tem jogo válido pela décima primeira rodada do Paulistão. A disputa entre São Paulo e Ponte Preta pode até eliminar o Palmeiras, dependendo de uma combinação de resultados. Então, não vai faltar torcedor ligado na tela da RECORD para acompanhar essa disputa.

Mas antes da bola rolar, o público vai ter informação de qualidade, com Reinaldo Gottino no comando do Cidade Alerta, a partir das 16h30, e às 18h25, Christina Lemos e Celso Freitas entram em campo mais cedo para mostrar os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Record.

Após São Paulo X Ponte Preta pelo Paulistão, e Força de Mulher, o telespectador acompanha Gênesis, às 22h15, e episódio de Reis - A Ingratidão, às 22h45. Na sequência, a segunda temporada de Iris Organização Secreta Coreana leva muita adrenalina para a tela da emissora, às 23h30.

Veja também: torta de climão e saia justa entre Bahar e Sarp

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sarp (Caner Cindoruk) levou Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) para um local seguro após o ataque de Nezir (Hakan Karahan) em Força de Mulher. O rapaz pensou que tudo estava resolvido por ter sua família reunida, mas os primeiros dias deles juntos foram repletos de tensão, principalmente com a chegada de Piril (Ahu Yağtu). A seguir, veja alguns momentos de pura torta de climão e saia justa! Reprodução/RECORD