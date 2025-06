Força de Mulher vai ao ar às 21h30 nesta quinta (12); confira o que muda na programação da RECORD Emissora exibe o jogo entre Fortaleza e Santos, válido pela décima segunda rodada do Brasileirão, às 19h; saiba mais Novidades|Do R7 12/06/2025 - 13h23 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h23 ) twitter

Força de Mulher começa às 21h30 nesta quinta (12) Reprodução/RECORD

Atenção, fãs de Força de Mulher! Nesta quinta (12), o novelão começa um pouco mais tarde, às 21h30. No capítulo, o público vai acompanhar o desfecho do plano de Bahar e Arif (Feyyaz Duman) para se livrar da arma de Sarp (Caner Cindoruk). Além de momentos que prometem empolgar todos que amam o casal.

Antes, às 19h, tem jogão do Brasileirão na tela da RECORD. Fortaleza e Santos se enfrentam em um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento do campeonato.

E fique ligado, o Jornal da Record começa às 18h15, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo.

Depois de Força de Mulher, Power Couple chega, às 22h30, com o resultado de mais uma DR emocionante. Excepcionalmente, não será exibido o capítulo de Reis — A Perseguição nesta quinta.

Os dois filhos de Ceyda. Entenda como a cantora ficou com Arda e Satilmis:

share Em Força de Mulher, o público acompanhou o choque de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ao descobrir que Arda (Kerem Yozgatli) não é seu filho biológico e foi trocado na maternidade. Emre (Ahmet Rıfat Şungar), então, decidiu encontrar o filho biológico e chegou até Satilmis (Mehetan Parıltı), criado por um trambiqueiro. Relembre como foi a saga do empresário e da cantora