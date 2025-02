Hatice desconfia que Sirin possa estar envolvida no sequestro de Nisan e Doruk Ainda no capítulo desta quarta (29) em Força de Mulher, a irmã de Bahar tenta se vingar e revela a Enver que sua mãe aceitou o dinheiro de Sarp Novidades|Do R7 29/01/2025 - 15h12 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h01 ) twitter

Hatice questiona Sirin sobre mensagem de Suat Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (29), Sirin (Seray Kaya) janta com Suat (Gazanfer Ündüz) e ele pede que ela lhe informe sobre a reação de Bahar (Özge Özpirinçci) após descobrir que Sarp (Caner Cindoruk) tem outra família. Mais tarde, Hatice (Bennu Yıldırımlar) pega uma mensagem de Suat no celular de Sirin e as duas discutem. “Você virou informante do Suat?”, pergunta Hatice para a filha.

Para se vingar da mãe, Sirin conta para o pai que ela aceitou dinheiro de Sarp. Enver fica arrasado e sai de casa para tentar se acalmar.

E mais! Após o sequestro das crianças, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Yeliz (Ayça Erturan) e Arif (Feyyaz Duman) estranham a reação tranquila de Bahar. Ela ainda pede que Hatice jogue no lixo os sapatos de Sarp. Enquanto isso, o empresário brinca com os gêmeos no parque e Piril (Ahu Yağtu) vibra ao saber que o plano dela deu certo.

Bahar faz uma entrevista de emprego. Depois, sentindo-se fortalecida, ela conversa com Ceyda e Yeliz e diz que, finalmente, conseguiu enterrar sua história com o “falecido”.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: Piril e Sirin se unem em plano cruel para afastar Bahar e Sarp

share Suat (Gazanfer Ündüz) e Munir (Caner Çandarlı) convenceram Piril (Ahu Yağtu) a participar do plano maléfico de Sirin (Seray Kaya) para afastar Bahar (Özge Özpirinçci) de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher. O objetivo era fazer a protagonista descobrir, da pior forma, que o pai de seus filhos tem outra família. Para isso, o grupo planejou o sequestro de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). A seguir, entenda tudo o que aconteceu em detalhes! Reprodução/RECORD