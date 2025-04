Hatice trava uma batalha pela vida em Força de Mulher após sair do centro cirúrgico

A última fase de Força de Mulher começou com uma entrada triunfal de Bahar (Özge Özpirinçci) em um palco. A protagonista narrou sua história enquanto cenas do grave acidente de carro que sofreu com Arif (Feyyaz Duman), Sarp (Caner Cindoruk) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) entravam na tela. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram sobre o capítulo repleto de emoção!

Reprodução/RECORD