Intérprete de Sarp opina sobre ser considerado um galã na novela: ‘Não me incomodo nem um pouco’ Além da beleza, Caner Cindoruk já foi indicado seis vezes e venceu três prêmios da Associação dos Críticos de Cinema da Turquia Novidades|Do R7 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

Beleza e talento de Caner o tornam um artista completo Reprodução/RECORD

Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher, tem 44 anos, é formado em administração de empresas, mas bem antes da faculdade, ainda na adolescência, deu início à carreira nas artes cênicas, por influência de um tio. Essas e outras curiosidades foram exibidas no Domingo Espetacular.

O ator chegou a fama aos 27 anos, quando começou a trabalhar em novelas, filmes e seriados.

Ele já foi indicado seis vezes e venceu três prêmios da Associação dos Críticos de Cinema da Turquia.

Caner também tem trabalhos como diretor teatral e já participou de diversas montagens, até mesmo de musicais.

E toda essa bagagem faz dele um artista completo, mas em Força de Mulher, o que realmente tem chamado a atenção das fãs é a beleza do protagonista, que é considerado um dos galãs da trama.

“Acho que é um jeito que o público encontra de demonstrar carinho com os artistas. O nosso trabalho é criar essa empatia, é acreditar no personagem que interpretamos para eles, não é? Agora, se estão me considerando um ‘sex symbol’, não me incomodo nem um pouco com isso”, disse Caner bem-humorado.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Com o retorno de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) terminou o relacionamento com Arif (Feyyaz Duman) para que Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) pudessem ter o pai por perto. Enquanto o casal está separado, que tal conferir um resumo da história deles? Reprodução/Instagram