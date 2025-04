Intérprete de Sarp revela ter gravado queda da balsa mais de cinco vezes: ‘Umas das cenas que mais me assustou até hoje’ Caner Cindoruk concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular e comenta a importância de Força de Mulher para a carreira dele Novidades|Do R7 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caner Cindoruk revela detalhes das gravações de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher, concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular e revelou a importância da novela e do personagem para a carreira dele.

“A novela Força de Mulher foi o primeiro trabalho que participei que conquistou tanta gente de países diferentes. Foi a novela que me deixou conhecido no mundo todo. E eu fiquei sabendo que me deixou muito popular no Brasil, com todo o sucesso que está fazendo”, disse.

A história de Sarp na trama tem uma reviravolta quando ele cai da balsa por culpa de Sirin (Seray Kaya) e é dado como morto. Para o ator, a sequência foi desafiadora.

“Foi uma das cenas que mais me assustou até hoje. No início, o diretor optou pelo dublê, só que [ele] acabou não fazendo como o diretor queria. E por alguma razão, que eu não sei dizer ao certo, eu quis tentar. Eu caí uma vez, só que depois eu tive que fazer de novo essa cena. Então eu caí de novo, e depois de novo, e acho que eu caí umas seis vezes. Enfim, em cenas assim, como a queda do barco, você não tem muito controle. E acabam sendo situações onde você corre um certo perigo”.

‌



Assista à entrevista na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Ofensas e acusações: veja como Emre descobriu que é o pai de Arda

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Emre (Ahmet Rıfat Şungar) descobriu que é o pai de Arda em Força de Mulher e reagiu mal à notícia. O dono da cafeteria revelou sua verdadeira face, ofendeu Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e acusou a cantora de planejar tudo por dinheiro. A seguir, veja como tudo aconteceu! Reprodução/RECORD