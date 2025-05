Irritada, Nisan machuca Doruk e se desespera em Força de Mulher Primogênita de Bahar bateu com a porta no rosto do menino sem querer Novidades|Do R7 19/05/2025 - 03h52 (Atualizado em 19/05/2025 - 03h52 ) twitter

Doruk (Ali Semi Sefil) bate com rosto na porta em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Influenciada por Sirin (Seray Kaya), Nisan (Kübra Süzgün) não quer nem ouvir o nome de Arif (Feyyaz Duman) em Força de Mulher. A menina voltou da escola irritada com Doruk (Ali Semi Sefil) e Bahar (Özge Özpirinçci) tentou entender o motivo. O caçula explicou que fez um desenho e gostaria de dar a Arif, mas Nisan se revoltou e tentou ir para o quarto. No entanto, ela deu com a porta no rosto do irmão.

Nas redes sociais, os fãs da trama destacaram a doçura de Doruk e se preocuparam com o comportamento da primogênita de Bahar.

Confira:

“Nisan está ficando igual à tia. O Doruk tem um amor genuíno no coração pelo Arif. Esse menino é lindo demais”, apontou uma seguidora. “Tadinho do Doruk”, se preocupou outra internauta.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

