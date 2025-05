Kismet ajuda a encontrar o filho de Emre, mas fica insegura em seguir com o relacionamento Ainda no capítulo desta terça (27) em Força de Mulher, Sirin vai ao apartamento de Arif e faz um pedido inusitado Novidades|Do R7 27/05/2025 - 18h05 (Atualizado em 27/05/2025 - 18h06 ) twitter

Emre pede ajuda de Kismet para cuidar de seu filho Divulgação/RECORD

No capítulo desta terça (27) em Força de Mulher, Emre (Ahmet Rıfat Şungar) diz para Kismet (Tuğçe Altuğ) que quer, mesmo, saber quem é seu filho e pergunta para a namorada se ela o ajudaria a cuidar da criança. O momento é interrompido por uma ligação de Cem (Hakan Kurtas), que marca um encontro com a advogada.

E mais: Sirin (Seray Kaya) vai ao apartamento de Arif (Feyyaz Duman) e faz um pedido inusitado, deixando-o sem graça de recusar.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Bersan (Sahra Şaş) não conseguem encontrar o embrulho que Cem tanto procura e ficam pasmas com a situação. O criminoso volta a ameaçar Bahar (Özge Özpirinçci) caso não encontre o pacote. Pela janela, Sirin vê Bahar, Ceyda e Bersan chegando com um senhor, ela dá uma desculpa e sai do apartamento de Arif.

No corredor, Ceyda diz que o senhor é seu tio e passará uns dias com ela ali. Arif ameaça Bersan e a adverte para que não faça nada que possa prejudicar Bahar, deixando-a chateada ao perceber que ele ainda ama a ex-companheira. Já Cem ameaça Kismet, fazendo com que a advogada fique tensa.

Raif (Sinan Helvac) não gosta de saber que Fazilet (Hümeyra) voltará a escrever e que pretende fazer um livro sobre a vida de Bahar. A escritora começa a entrevistá-la, e a jovem relembra momentos do passado — especialmente quando conheceu Sarp (Caner Cindoruk).

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Panelas, crime e muita confusão: entenda como Bahar, Ceyda e Bersan foram parar nas mãos de Cem

Cem (Hakan Kurtas) chegou na trama de Força de Mulher para tirar a paz de Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). As duas foram enganadas por Bersan (Sahra Şaş) e não imaginavam que a proposta de trabalho para cozinhar era apenas a fachada de um esquema criminoso. E para quem está confuso com tantos acontecimentos, confira um resumo!