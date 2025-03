Kismet faz descobertas sobre Nezir e deixa Arif espantado em Força de Mulher No capítulo desta quarta (19), a advogada ainda revela para o cliente que o gângster pode estar com Sarp e toda a família do empresário como reféns Novidades|Do R7 19/03/2025 - 14h05 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h05 ) twitter

A advogada revela para Arif que Nezir pode estar com Sarp e a família Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (19), Kismet (Tugce Altug) faz revelações surpreendentes para Arif (Feyyaz Duman) no presídio.

A advogada conta para o cliente tudo o que descobriu sobre Nezir (Hakan Karahan) e a morte do filho do gângster e afirma que ele pode estar mantendo Sarp (Caner Cindoruk) e a família do empresário como reféns. Apreensivo, Arif pede a Kismet para conversar com Enver (Şerif Erol).

E ainda hoje! Um gesto de Doruk (Ali Semi Sefil) deixa Nezir profundamente emocionado durante o jantar e o garotinho amolece ainda mais o duro coração do homem.

Também no capítulo desta quarta, Razin é desafiado a atirar no próprio irmão. E Sirin (Seray Kaya) volta a mentir, e conta para Emre (Ahmet Rifat Şungar) que foi abusada por Sarp no passado, mas a família nunca acreditou nela.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: Arif preso, vingança de Nezir e desespero de Bahar marcam Força de Mulher

