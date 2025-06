Kismet, mesmo constrangida, mente mais uma vez para Arif em Força de Mulher Ainda nesta sexta (13), Ceyda tenta provar para Fazilet que não roubou as joias e deixa a escritora emocionada Novidades|Do R7 13/06/2025 - 17h54 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Advogada garante que não conhece Cem, mas Arif desconfia Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (13) em Força de Mulher, Kismet (Tuğçe Altuğ) vai até a cafeteiria procurar Emre (Ahmet Rıfat Şungar), e é atendida por Arif (Feyyaz Duman). O irmão, ainda desconfiado sobre o que ouviu no escritório da advogada, decide questioná-la novamente sobre Cem (Hakan Kurtaş). Ela, sem jeito, mais uma vez mente para o rapaz e diz não conhecer o mafioso.

Enquanto isso, para provar que não roubou as joias, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) mostra para Fazilet (Hümeyra) uma foto dela com Raif (Sinan Helvacı) na noite em que eles saíram juntos e o rapaz pediu para ela usar os brincos e o anel. A escritora continua sem acreditar na cantora, mas fica muito emocionada ao ver a felicidade do filho ao lado da moça, na imagem.

E mais: Arif percebe uma divergência nas contas da cafeteira e descobre que Sirin (Seray Kaya) fez um adiantamento sem autorização; Bahar (Özge Özpirinçci) convida Arif para passar a noite de Natal com eles; Sirin tenta provocar a irmã para que ela não aceite a parte na herança deixada por Hatice (Bennu Yıldırımlar); Raif se diverte ao ver Ceyda com ciúmes dele; a protagonista vai até o apartamento de Fazilet para pagar a dívida das joias. Chegando lá, se surpreende ao descobrir que a escritora ainda quer escrever o livro sobre a vida dela.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Os dois filhos de Ceyda! Entenda como a cantora ficou com Arda e Satilmis em Força de Mulher

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Em Força de Mulher, o público acompanhou o choque de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ao descobrir que Arda (Kerem Yozgatli) não é seu filho biológico e foi trocado na maternidade. Emre (Ahmet Rıfat Şungar), então, decidiu encontrar o filho biológico e chegou até Satilmis (Mehetan Parıltı), criado por um trambiqueiro. Relembre como foi a saga do empresário e da cantora