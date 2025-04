Munir tenta evitar que Bahar veja as fotos de Sarp com Sirin em Força de Mulher No capítulo desta quinta (3), Sirin questiona Emre sobre o filho de Ceyda; saiba mais

Novidades|Do R7 03/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h21 ) twitter

