Na reta final da segunda fase, Suat chega à mansão de Nezir para um acerto de contas Ainda no capítulo especial desta terça (22), Bahar tem um mal-estar e todos ficam preocupados em Força de Mulher Novidades|Do R7 22/04/2025 - 17h59 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h59 )

Nezir e Suat têm confronto direto na novela Divulgação/RECORD

No capítulo especial desta terça (22) em Força de Mulher, Suat (Gazanfer Ündüz) e Munir (Caner Çandarlı) vão à casa de Nezir (Hakan Karahan) e uma grande tragédia acontece.

Enquanto isso, Sirin (Seray Kaya), sem o menor pudor, bate à porta de Sarp (Caner Cindoruk) e ele a coloca para correr dali.

Bahar (Özge Özpirinçci) fica pasma com a cara de pau da irmã e a escorraça do prédio.

Emre (Ahmet Rıfat Şungar) aceita hospedar Sirin em sua casa e a jovem se faz de vítima.

Sem alternativa, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) arruma a mala do filho e Emre chega para buscá-lo. Quando ela vê que Sirin está no carro, faz um escândalo. Pouco depois, o dono da cafeteria recebe as fotos sensuais de Sarp e Sirin.

Bahar tem um mal-estar e todos ficam preocupados. Ao lado de Hatice (Bennu Yıldırımlar), Bahar desmaia no meio da rua.

Arif (Feyyaz Duman), Sarp e as crianças vêem a cena e se apavoram. Arif corre com Bahar, Sarp e Hatice para o hospital, mas no caminho, o pior acontece.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Treta de galãs! Relembre sete brigas de Arif e Sarp em Força de Mulher

