Nisan e Doruk se assustam ao encontrar Arif machucado em Força de Mulher Ainda no capítulo desta terça (21), Jale acusa Ceyda de roubo e deixa a cantora arrasada; saiba mais Novidades|Do R7 21/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h49 ) twitter

Arif tenta acalmar Nisan e Doruk e, mesmo com muita dor, deixa que o menino aperte seu nariz. Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta terça (21), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) se assustam ao se depararem com os ferimentos de Arif (Feyyaz Duman). O rapaz tenta acalmar os pequenos e, mesmo com muita dor, deixa que Doruk aperte seu nariz. Ele ainda tenta acalmar a filha mais velha de Bahar (Özge Özpirinçci) : “Não chora Nisan, não é tão ruim quanto parece”.

Enquanto isso, Enver (Şerif Erol) conta a verdade sobre Sarp (Caner Cindoruk) para Bahar e fala dos perigos que todos passaram por conta dele.

Sem querer, Bora (Demir Beyitoğlu) complica a vida de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Jale (Ece Özdikici) a acusa de roubo, deixando a cantora arrasada.

Sirin (Seray Kaya) se assusta quando Sarp chega de surpresa em sua casa. O empresário diz que precisa ajudar Bahar e os filhos e entrega um envelope de dinheiro para Hatice (Bennu Yıldırımlar), mas Enver se recusa a aceitar. Antes de sair, Sarp grita com Sirin na frente de Enver e Hatice e exige que ela apague as fotos comprometedoras que fez dos dois.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD.

