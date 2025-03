Nisan encanta o público de Força de Mulher em momento fofo com Doruk Atriz mirim chamou a atenção dos fãs ao interagir com burro em uma cena da novela turca Novidades|Do R7 13/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 02h00 ) twitter

Nisan e Doruk encantam os telespectadores com momentos fofos em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) dão aquele show de fofura quando estão juntos! Os dois atores mirins de Força de Mulher encantam o público com cenas carregadas de drama e outras vezes com diálogos que demonstram a inocência infantil.

Em um momento de leveza da trama de Bahar (Özge Özpirinçci), os pequenos explodiram o fofurômetro ao interagirem com um burro que apareceu no quintal da casa de campo onde estavam com os pais. Os olhinhos brilhando da dupla cativou os telespectadores que repercutiram a cena no perfil oficial da novela no Instagram.

Confira:

“Esse sorriso de Nisan é lindo demais”, escreveu uma telespectadora. “Fofa demais! Essas crianças trabalham muito bem”, elogiou outra. “Foi lindo esse momento”, disse mais uma. “Os olhinhos de Nisan sorriem primeiro que ela, acho lindo”, comentou outra fã.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete vezes em que Doruk foi o personagem mais fofo da novela:

