Piril e Arif ficam arrasados ao verem Sarp e Bahar de mãos dadas no hospital

Bahar dá mais uma chance para Sarp em Força de Mulher Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (1º), Piril (Ahu Yağtu) vai até o hospital para visitar Sarp (Caner Cindoruk) e, ao chegar, fica chocada ao encontrar o ex-marido na mesma cama que Bahar (Özge Özpirinçci). Arif (Feyyaz Duman) chega ao quarto no mesmo momento e também fica arrasado com a cena.

Emre (Ahmet Rıfat Şungar) conhece Kismet (Tuğçe Altuğ) e pede ajuda para obter a guarda de Arda.

No hospital, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vê a escritora Fazilet (Hümeyra) sendo ríspida com um funcionário da lanchonete e decide defender o rapaz.

Raif (Sinan Helvacı) expulsa todas as cuidadoras que sua mãe contratou e decide ficar em casa sozinho, mesmo precisando de cuidados.

‌



Jale (Pınar Çağlar Gençtürk) diz que conseguiu uma entrevista de trabalho para Ceyda e a cantora se anima com a ideia.

Sirin (Seray Kaya) e Enver (Şerif Erol) sofrem com saudades de Hatice (Bennu Yıldırımlar), e os dois relembram os momentos felizes, enquanto Bahar vive um misto de sentimentos com a alegria dos filhos ao lado do pai e o luto pela mãe.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

A linda trajetória de Hatice (Bennu Yıldırımlar) em Força de Mulher chegou ao fim. A personagem se feriu gravemente durante o acidente de carro, passou por uma longa cirurgia, mas não resistiu. Enver (Şerif Erol), Bahar (Özge Özpirinçci), Sirin (Seray Kaya) e todos os outros ficaram desolados com a perda da querida esposa, mãe, avó e amiga. A seguir, relembre a passagem de Hatice na novela!