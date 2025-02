Público de Força de Mulher critica volta de Sarp à vida de Bahar e dos filhos Telespectadores opinaram sobre os últimos acontecimentos da novela nas redes sociais Novidades|do R7 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Telespectadores opinam sobre retorno de Sarp (Caner Cindoruk) à vida de Bahar e dos filhos Reprodução/RECORD

Os fãs de Força de Mulher repercutiram a reaproximação de Sarp (Caner Cindoruk) à vida de Bahar (Özge Özpirinçci) e seus filhos. Depois da protagonista encontrar o marido, o público não aprovou a maneira como o galã tem agido na trama.

No perfil oficial da novela turca no Instagram, os telespectadores opinaram sobre a situação em uma publicação. Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) até comemoraram a volta do pai, já os fãs ficaram com pena das crianças.

Confira:

“Se o pai é real, cadê ele? Prefere ficar em cima do muro, do lado do dinheiro”, escreveu uma seguidora. “Tadinho do Doruk, Sarp só voltou para piorar de vez a vida da Bahar”, opinou mais uma. “Que dó! E o outro, depois de quatro anos desaparecido, volta para trazer mais sofrimento”, analisou outra telespectadora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja alguns fatos que Bahar ainda não sabe sobre Sarp:

