Público de Força de Mulher se diverte com Yeliz e Ceyda nas redes sociais Cenas das duas amigas juntas garantem risadas aos fãs da novela turca Novidades|do R7 16/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/01/2025 - 02h00 )

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) divertem o público de Força de Mulher

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Yeliz (Ayça Erturan) formam uma dupla e tanto! O público de Força de Mulher tem se divertido as cenas das amigas. Uma publicação sobre as duas compartilhada pelo perfil oficial da novela no Instagram gerou muitas risadas e comentários entre os telespectadores.

Bem-humoradas e fãs de uma boa fofoca, elas fazem a alegria dos fãs. Em uma sequência relembrada pela página da novela, é possível ver Ceyda e Yeliz juntinhas tentando ouvir uma conversa.

Confira:

Nos comentários da publicação, os fãs deixaram registrado o carinho pelas personagens. “As duas são maravilhosas”, escreveu uma seguidora. “Amo essas amigas da Bahar”, disse outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira detalhes da recepção de Bahar em casa após o transplante:

Bahar (Özge Özpirinçci) voltou para casa depois de se recuperar do transplante de medula e foi recepcionada com muito amor pela família e amigos. A seguir, veja tudo o que os personagens fizeram para deixar a protagonista feliz!