Público se revolta com acusações contra Arif em Força de Mulher Rapaz ficou furioso ao ouvir a família de Bahar sugerir que ele se aproveitou da situação da viúva Novidades|Do R7 18/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/01/2025 - 02h00 )

Arif se revolta com acusações e ganha apoio do público Reprodução/RECORD

O namoro de Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) ‘subiu no telhado’ após a volta de Sarp (Caner Cindoruk) em Força de Mulher. E antes da viúva saber que o marido estava vivo, a descoberta dos amigos e parentes começou a abalar a estrutura da relação.

Ao saber que planejavam contar para Bahar que Sarp não morreu, Arif se revoltou, e a situação piorou quando foi sugerido que ele se aproveitou da situação frágil da viúva, que passou boa parte da história doente.

Nas redes sociais, o público se revoltou com a situação e partiu para a defesa de Arif. “Um cara do bem, solteiro, apaixonado por Bahar, presente em momentos de extrema dificuldade da amada, presente na família dela, se expressando ali desesperado e parecia que nenhum dos três ali estava a favor dele”, ressaltou o ator Robson Santos, conhecido do público da RECORD e grande fã da novela.

“Dublar essa cena foi difícil. Chegar na energia que o Feyyaz empregou em cena, não foi nada fácil. Um delicioso desafio!”, declarou Fabio Bernardes, o dublador do personagem na novela.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

