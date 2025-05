Raif flagra Ceyda roubando as joias de Fazilet No capítulo desta quinta (22) de Força de Mulher, Bahar fica radiante com a possibilidade de sua história de vida ser contada em um livro Novidades|Do R7 22/05/2025 - 15h46 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceyda é flagrada roubando as jóias de Fazilet Reprodução/RECORD

Nesta quinta (22) em Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) pega as joias no quarto de Fazilet (Hümeyra) e é flagrada por Raif (Sinan Helvaci), que pede que ela devolva os objetos. Raif conversa com Ceyda, que conta sobre a dívida e a confusão em que se meteu. Sensibilizado, Raif entrega as joias para Ceyda, e diz que é um presente.

Fazilet desabafa com Bahar (Özge Özpirinçci) e conta que pretende escrever um livro sobre a história de vida dela. Bahar fica surpresa e, emocionada, concorda em ajudar a escritora.

Após ganhar as joias, Ceyda abraça Raif eufórica. Fazilet vê a cena e quer saber o que está acontecendo ali. Ceyda mente e diz que Raif a chamou para sair, para comemorar o aniversário dela. O rapaz confirma e pede que a mãe empreste um vestido para a moça. Mais tarde, Ceyda aparece na sala com um vestido de Fazilet, e Raif a elogia.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

‌



Confira momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif:

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) começou a trabalhar na casa de Fazilet (Hümeyra) e Raif (Sinan Helvaci) em Força de Mulher e tem divertido o público com comentários sinceros e seu jeito atrapalhado. Aos poucos, a personagem tem conquistado a escritora e o filho dela, mas já causou várias situações engraçadas. A seguir, relembre algumas delas! Reprodução/RECORD