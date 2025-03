Relação de Doruk e Nezir engaja público de Força de Mulher nas redes sociais Cada vez mais próximos, a relação entre os personagens tem chamado a atenção dos telespectadores da novela Novidades|Do R7 21/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 02h00 ) twitter

Amizade de Doruk e Nezir engaja fãs de Força de Mulher

Afinal, um malvadão como Nezir (Hakan Karahan) pode ter um lado bom? É o que o ‘Doruk querido’ parece estar mostrando capítulo após capítulo de Força de Mulher.

Se para Sarp (Caner Cindoruk), Nezir quer provar que é capaz de tudo, inclusive machucar Doruk (Ali Semi Sefil), para o pequeno, o vilão mostra que não é bem assim. Os dois estão cada vez mais próximos, e com sua ingenuidade, Doruk faz com que Nezir apareça como um cara mais humano, sedento por vingança, mas machucado pela morte do próprio filho.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o público refletiu sobre a situação dos dois.

“Esse menino é querido mesmo, derreteu o coração do malvado”, destacou uma seguidora. Já outra ressaltou a postura do vilão: “Nezir hoje estava assustador e, ao mesmo tempo, deslumbrante”.

Relembre:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Provas de que Enver e Hatice formam um casal inspirador:

