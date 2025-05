Revolta de Nisan incomoda fãs de Arif em Força de Mulher Filha mais nova de Bahar é influenciada por Sirin contra o rapaz Novidades|Do R7 18/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/05/2025 - 02h00 ) twitter

Rebeldia de Nisan incomoda fãs da novela Reprodução/RECORD

Quando os fãs de Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) pensaram que agora ia rolar o casal em Força de Mulher, vem Sirin (Seray Kaya) para atrapalhá-los. Com a ida para o prédio da irmã, e a proximidade com os sobrinhos, a vilã aproveitou para deixar Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) contra Arif.

Ao visitar Bahar, o rapaz teve que lidar com a revolta da filha mais velha da amada, que bateu a porta em sua cara por acreditar que ele foi o culpado pela morte de Sarp (Caner Cindoruk).

Nas redes sociais, os fãs não gostaram de ver Arif humilhado mais uma vez.

“Arif devia arrumar outra mulher que dê valor a ele. Ficar com a Bahar não foi nada bom para ele”, apontou uma fã do rapaz. Já outra completou: “Coitado do Arif. Só toma fora dessa família”.

Saiba mais:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Trapalhadas e comentários sinceros: veja momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) começou a trabalhar na casa de Fazilet (Hümeyra) e Raif (Sinan Helvaci) em Força de Mulher e tem divertido o público com comentários sinceros e seu jeito atrapalhado. Aos poucos, a personagem tem conquistado a escritora e o filho dela, mas já causou várias situações engraçadas. A seguir, relembre algumas delas!