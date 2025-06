Revoltado, Enver convoca Bahar, Ceyda e Sirin para uma conversa tensa Enquanto isso, Raif finalmente sai do quarto, radiante com a volta da cantora Novidades|Do R7 10/06/2025 - 15h32 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h32 ) twitter

Enver chama Bahar, Sirin e Ceyda para uma conversa séria Reprodução/RECORD

Nesta terça (10), em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) volta para casa furioso após a visita na casa de Fazilet (Hümeyra). Demonstrando muita irritação, o alfaiate chama Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) para uma conversa séria, deixando Sirin (Seray Kaya) radiante. Ele dá um sermão nas três e diz estar muito envergonhado com a situação provocada pela filha mais nova.

Satilmis (Metehan Parıltı) fica com ciúmes pela forma como Ceyda cuida de Arda (Kerem Yozgatli) e a mãe se preocupa ao perceber que ele está doente. Após a discussão da noite anterior, Sirin tenta agradar Enver, mas o pai reluta em perdoar a moça. Sirin também tenta presentear Bahar e Ceyda com um doce, mas as duas batem a porta na cara da jovem.

Mais tarde, Ceyda vai ao apartamento de Fazilet, preocupada com o estado de saúde da escritora. Para agradar o filho, Fazilet recontrata a moça, que fica surpresa e muito feliz. Raif (Sinan Helvaci) finalmente sai do quarto, radiante com a volta de Ceyda.

Enquanto isso, Bahar vai à cafeteria e Arif (Feyyaz Duman) se alegra. Os dois saem para um passeio, em clima romântico, para ira de Sirin, que não consegue se conformar em ver a irmã se dando bem.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Entenda como Bahar se envolveu no esquema de Cem:

