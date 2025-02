Sarp escancara suas verdades para Piril e afirma que nunca a amou Ainda no capítulo de Força de Mulher desta terça (18), Doruk encontra um celular escondido no quarto da esposa do pai e liga para Yeliz Novidades|Do R7 18/02/2025 - 12h44 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h44 ) twitter

Sarp fica indignado com a traição da esposa e escancara suas verdades a ela Divulgação/RECORD

O capítulo de Força de Mulher desta terça (18) promete intensos conflitos. Bahar (Özge Özpirinçci) reconhece a voz de Munir (Caner Çandarlı) como a do homem envolvido no sequestro de Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün). Furiosa, ela parte para cima dele e, em seguida, deduz que Piril (Ahu Yağtu) foi a responsável pela trama.

“Foi você quem mandou sequestrar os meus filhos!”, diz Bahar. Sem hesitar, ela ainda expõe tudo a Sarp (Caner Cindoruk), revelando que Piril esteve na escola das crianças meses atrás.

Sarp, indignado com a traição, escancara suas verdades para a milionária e afirma que nunca a amou. Enquanto isso, Doruk encontra um celular escondido no quarto de Piril, enquanto Bahar tenta contato com Yeliz (Ayça Erturan), mas estranha o telefone da amiga desligado. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) acaba atendendo a ligação, deixando as crianças eufóricas, mas a bateria do aparelho acaba antes que Bahar possa obter respostas.

Piril não se dá por vencida e arma para que Doruk encontre o carregador do celular. No meio desse turbilhão, Nisan provoca Sarp ao fazer uma pergunta embaraçosa sobre o casamento de Bahar com Arif (Feyyaz Duman), adicionando mais tensão ao já explosivo cenário.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

share A participação de Yeliz (Ayça Erturan) em Força de Mulher, infelizmente, chegou ao fim. Durante um ataque dos homens de Nezir (Hakan Karahan), a jovem foi baleada e não resistiu. A morte dela abalou não só os personagens da trama, mas também os telespectadores da RECORD que a acompanharam desde o início da novela. A seguir, relembre a trajetória da querida Yeliz como forma de homenageá-la! Reprodução/RECORD