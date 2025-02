Sarp pressiona Piril sobre o sequestro de Bahar e dos filhos em Força de Mulher Ainda no capítulo desta quinta (13), Nisan se revolta ao ver o pai com um dos gêmeos no colo e Arif revela que não é filho único Novidades|Do R7 13/02/2025 - 15h16 (Atualizado em 13/02/2025 - 15h16 ) twitter

Sarp pressiona Piril e a milionária mente para o esposo

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (13), Sarp (Caner Cindoruk) especula com Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) sobre Arif (Feyyaz Duman). Em seguida, ele questiona Bahar (Özge Özpirinçci): “Quem é Arif? Qual é a sua relação com esse cara?”, e ela o deixa sem palavras.

Piril (Ahu Yağtu) se apavora com medo que Bahar revele a Sarp que ela esteve na escola de Nisan e Doruk e sabia da existência deles há muito tempo. Sarp a pressiona e quer entender como ela sabia que Bahar e as crianças seriam sequestradas. A milionária mente e diz que foi Munir quem contou a ela. Sarp cai na história dela e ainda agradece a mulher por ter ajudado a salvar Bahar e seus filhos.

Hatice (Bennu Yıldırımlar), Jale (Ece Özdikici) e Enver (Şerif Erol) ficam preocupados com o estado de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Arif revela para Enver que não é filho único. Nisan se revolta ao ver o pai com um dos gêmeos no colo.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Publicidade

