Sarp se desespera ao acreditar que Doruk será vítima de Nezir No episódio de Força de Mulher desta quinta(13), Yusuf e Arif ficam assustados ao saber que terão que mudar de cela no presídio Novidades|Do R7 13/03/2025 - 12h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h08 )

Nezir faz um jogo com Sarp e ele se desespera ao acreditar que o filho será vítima do mafioso Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (13), Nezir (Hakan Karahan) faz um jogo com Sarp (Caner Cindoruk) e ele se desespera ao acreditar que Doruk (Ali Semi Sefil) será vítima do mafioso. Na mansão, Bahar (Özge Özpirinçci) se angustia ao ver o segurança levar o pequeno Doruk até Nezir.

Pela janela do quarto, ela e Nisan (Kübra Süzgün) observam eles andando no jardim e acenam para o menino, que retribui com um sorriso. Após um tempo em companhia de Nezir, ele volta para o quarto e é questionado pela mãe sobre o que aconteceu.

Arif (Feyyaz Duman) volta para a cela atordoado após ser apresentado à advogada e relembra da revelação que ela fez durante a conversa. Na sequência, Yusuf (Yaşar Uzel) também vai falar com a advogada e diz ao filho que não gostou dela.

Ainda no presídio, Yusuf fica assustado ao ser informado de que ele e Arif terão que trocar de cela. Chegando lá, eles ficam sabendo que foi um pedido da advogada.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Arif preso, vingança de Nezir e desespero de Bahar marcam Força de Mulher:

