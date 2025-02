Sarp se revolta ao ver Bahar e os filhos abraçando Arif em Força de Mulher E ainda no capítulo desta sexta (21), Sirin vai até a cafeteria atrás de Hatice e Idil é ríspida com ela Novidades|Do R7 21/02/2025 - 12h04 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sarp fica enciumado ao ver Bahar, Nisan e Doruk abraçados com Arif Divulgação/RECORD

Nesta sexta (21), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) e os filhos se abraçam e choram a morte de Yeliz (Ayça Erturan). Sarp (Caner Cindoruk) fica desolado ao ver a tristeza dos três e explica para os filhos o que aconteceu. Bahar fala que Arif (Feyyaz Duman) está chegando para buscá-la.

Sarp não gosta e pressiona a mulher: “Você não vai sair com esse homem! Não me obrigue a te prender aqui dentro”. Arif chega e as crianças correm para abraçá-lo. Bahar também o abraça, e Sarp fica irritado ao ver a cena. Ela sai com Arif, e Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) ficam com o pai.

Enquanto isso, Sirin (Seray Kaya) vai até a cafeteria atrás de Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Idil (Busra İl) é ríspida com ela. A jovem sai furiosa do local e encontra Emre (Ahmet Rifat Şungar) na calçada. Impressionado com a moça, ele a convida para um café.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), Hatice e Enver (Şerif Erol) arrumam a sepultura de Yeliz com flores. Bahar chega com Arif e não consegue aceitar que a amiga está morta. Ela chora ajoelhada no túmulo de Yeliz, sente-se culpada e pede perdão.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Bahar descobre a morte de Yeliz e público elogia atuação de Özge Özpirinçci em Força de Mulher:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bahar descobriu a morte de Yeliz (Ayça Erturan) em Força de Mulher e o público que acompanha a novela na RECORD enalteceu a atuação de Özge Özpirinçci. A dor da protagonista pela perda da amiga foi tão grande que ela gritou e chorou em luto, além de culpar Sarp (Caner Cindoruk) pela fatalidade. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram sobre o capítulo! Reprodução/RECORD