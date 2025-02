Sem notícias de Bahar, Hatice se enfurece e exige que Sirin a ajude a encontrá-la Ainda no capítulo desta quinta (6) em Força de Mulher, Piril se enfurece ao descobrir que Sarp está com sua ex-mulher e filhos Novidades|Do R7 06/02/2025 - 17h33 (Atualizado em 06/02/2025 - 17h33 ) twitter

Hatice se enfurece e exige que Sirin a ajude a encontrar Bahar Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (6), em Força de Mulher, Hatice (Bennu Yıldırımlar) se enfurece e exige que Sirin (Seray Kaya) a leve até a casa de Suat (Gazanfer Ündüz). “Eu quero que você me leve até o Suat! Tenho certeza que ele sabe onde está a Bahar (Özge Özpirinçci)”, diz ela para a jovem.

E ainda: Sarp (Caner Cindoruk) tenta ajeitar a casa para que Bahar e seus filhos fiquem mais confortáveis, mas se irrita ao perceber que não há água e nem comida no local.

Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) ficam eufóricos com a presença do pai e querem que todos durmam juntos, deixando Sarp emocionado e Bahar em uma situação delicada.

Munir (Caner Çandarlı) conta para Piril (Ahu Yağtu) que Sarp está com Bahar e as crianças para protegê-los, e a milionária fica furiosa.

Fora de si e revoltada, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) diz que tudo o que aconteceu é culpa de Sirin e que Yeliz (Ayça Erturan) estaria viva se não fossem as manipulações da jovem.

Sarp diz à Bahar que, apesar de tudo, está feliz por estarem juntos. Bahar perde a paciência com Sarp e ele pede perdão. Uma van com roupas, brinquedos e mantimentos chega à casa e as crianças se animam, enquanto Bahar sente-se cada vez mais desconfortável.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

