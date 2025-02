Sequestro de Arif desperta revolta em Força de Mulher No capítulo desta segunda (20), os moradores resolvem fazer justiça com as próprias mãos; entenda Novidades|Do R7 20/01/2025 - 16h41 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h41 ) twitter

Machucado, Arif é largado de madrugada em um bosque deserto Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta segunda (20), Peyami (Selim Aygün) reúne sua gangue e vai atrás de Arif (Feyyaz Duman), mas não encontra o dono da cafeteria. Bahar se desespera sem notícias do rapaz e todos passam a noite apreensivos.

Machucado, Arif é largado de madrugada em um bosque deserto. Com esforço ele chega a uma estrada e após horas é resgatado por um caminhoneiro. Bahar (Özge Özpirinçci) o vê chegando ao prédio e fica em choque com o estado do rapaz. Ela esquece da raiva e se reconcilia com todos.

No mesmo capítulo, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) perguntam para Bahar sobre o pai e ela fica sem saber o que dizer. Sarp (Caner Cindoruk) se entristece ao pensar nas péssimas condições que os filhos e a mulher estão vivendo.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Veja também o reencontro de Bahar e Sarp:

