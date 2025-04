Sirin arquiteta novo plano após ver convite que Doruk fez a Nezir Ainda no capítulo de Força de Mulher desta quarta (9), Sarp encontra Yusuf para tratar do aluguel do apartamento; saiba mais Novidades|Do R7 09/04/2025 - 14h59 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sirin vê o convite de aniversário que Doruk fez para Nezir e arquiteta um novo plano Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (9), Bahar (Özge Özpirinçci) resolve colocar tudo às claras e confronta Sarp (Caner Cindoruk) e Sirin (Seray Kaya). O clima fica tenso e Sarp se desespera diante das mentiras e do cinismo da cunhada. Bahar fica confusa e sem saber em o que acreditar.

E ainda hoje, Doruk (Ali Semi Sefil) insiste para que a mãe entregue o convite de sua festa para Nezir (Ahmet Rıfat Şungar). Sirin vê o convite que o sobrinho fez para o gângster e arquiteta um novo plano.

Enquanto isso, Sarp e Munir (Caner Çandarlı) se encontram com Yusuf (Yaşar Üzer) para tratar do aluguel do apartamento. Sirin vai ao escritório de Suat (Gazanfer Ündüz) e consegue arrancar mais dinheiro do pai de Piril (Ahu Yağtu).

Ainda no capítulo, Arif (Feyyaz Duman) repreende o pai por não saber nada sobre o novo inquilino. Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk chegam à cafeteria de Arif e o abraçam de forma carinhosa.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: confira como Emre descobriu que é pai de Arda

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Emre (Ahmet Rıfat Şungar) descobriu que é o pai de Arda em Força de Mulher e reagiu mal à notícia. O dono da cafeteria revelou sua verdadeira face, ofendeu Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e acusou a cantora de planejar tudo por dinheiro. A seguir, veja como tudo aconteceu! Reprodução/RECORD