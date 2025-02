Sirin convence Piril a se unir a ela em um plano contra Bahar Ainda no capítulo de Força de Mulher, Hatice exige que Sirin escolha entre Enver ou Suat, mas a garota reage com ironia; saiba mais Novidades|Do R7 24/01/2025 - 18h50 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h50 ) twitter

Piril fica revoltada, mas ouve Sirin explicar que tirou as fotos para afastar Sarp de Bahar Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta sexta (24), Bahar (Özge Özpirinçci) acompanha Sirin (Seray Kaya) até a mansão de Suat (Gazanfer Ündüz), onde a jovem a faz pagar o táxi e proíbe sua entrada. Sirin relata a Suat os últimos acontecimentos, inclusive que Sarp (Caner Cindoruk) já descobriu que a esposa foi até sua casa e mostrou as fotos comprometedoras para Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar).

Em um restaurante, Piril relembra da discussão que teve com o marido e lamenta por ele ter perdido a confiança nela. Quando Suat chega com Sirin, Piril fica revoltada, mas ouve a moça explicar que tirou as fotos para afastar Sarp de Bahar. Ardilosa, Sirin convence Piril a se unir a ela e explica que tem um plano contra Bahar. “Eu quero que você a escute com muita atenção”, pede Suat à filha.

Em casa, Hatice desabafa com Yeliz (Ayça Erturan) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) sobre o dinheiro de Sarp. As crianças se divertem com Enver, quando escutam alguém bater na porta. Eufóricos à espera do pai, Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) se decepcionam quando abrem e dão de cara com Hatice.

Os pequenos questionam o paradeiro de Sarp, e Bahar tenta explicar os problemas do pai, sem entrar em detalhes.

‌



Hatice e Enver voltam para casa e Sirin reclama do jeito como o pai a trata. Hatice exige que a filha escolha entre o pai ou Suat, mas a garota reage com ironia.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD, exceto às quartas, que começa 20h40.

