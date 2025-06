Sirin esconde arma de Sarp em casa e engana Bahar e Arif Ainda em Força de Mulher, Fazilete recontrata Ceyda, mas continua sem conseguir perdoá-la Novidades|Do R7 12/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h43 ) twitter

Arif e Bahar jogam o pacote no mar achando que se trata da arma de Sarp, mas são enganados por Sirin. Reprodução/RECORD

Nesta quinta (12), após Fortaleza x Santos, em Força de Mulher: Arif (Feyyaz Duman) e Bahar (Özge Özpirinçci) jogam o pacote no mar achando que se trata da arma de Sarp (Caner Cindoruk), mas são enganados por Sirin. (Seray Kaya)

Na volta, eles passeiam pela cidade decorada para o Natal. Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) pedem a Bahar para participar dos eventos de fim de ano da escola. Ela fica insegura e reflete se realmente é bom para os filhos frequentarem uma escola de outro nível social. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vai até a casa de Emre (Ahmet Rıfat Şungar) e leva uma sopa para Satilmis (Mehetan Parıltı). Kismet (Tuğçe Altuğ) sofre ao lembrar da filha que perdeu há alguns anos.

Na casa de Fazilet (Hümeyra), Ceyda encontra enfeites natalinos e decide montar uma árvore. Fazilet repreende a empregada, mas Raif (Sinan Helvacı) discute com a mãe. Yusuf (Yaşar Üzer) faz uma proposta absurda a Bahar.

Raif fica impressionado ao saber que Doruk o incluiu na lista de pessoas que receberão presentes. Emre pede para Sirin levar uma árvore de Natal para as crianças. Ela finge concordar, mas deixa o presente no meio da rua. Ceyda fica enciumada com a possibilidade de Raif receber a visita de uma ex-namorada.

Arif leva Bahar para um jantar com seus amigos da faculdade e se anima com a possibilidade de retomar o curso. Arif fica encantando quando Bahar o elogia na frente de todos.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, na RECORD.

