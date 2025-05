Sirin pede desculpas para Sarp na frente de Enver e Bahar E ainda no capítulo desta sexta (2) de Força de Mulher, Ceyda encara o mau-humor de Raif e começa a trabalhar na casa de Fazilet Novidades|Do R7 02/05/2025 - 13h47 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h47 ) twitter

Sirin pede desculpas para Sarp na frente de Enver e Bahar Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta sexta (2), Enver (Şerif Erol) e Sirin (Seray Kaya) vão ao quarto de Sarp (Caner Cindoruk), e Bahar (Özge Özpirinçci) se mostra feliz com a recuperação do marido. Diante da tragédia da perda de Hatice (Bennu Yıldırımlar), as irmãs se abraçam e Enver fica emocionado. Sirin se aproxima da cama do cunhado e, tendo Enver e Bahar como testemunhas, pede desculpas a Sarp. Mesmo desconfiado, ele perdoa a cunhada.

Também no episódio desta sexta-feira, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vai à casa de Fazilet (Hümeyra) e é recebida com grosseria por Raif (Sinan Helvaci). A moça não se intimida e enfrenta o filho rabugento da escritora. Ceyda não liga para as ironias do rapaz e começa a trabalhar no local.

E mais! Kismet (Tugce Altug) conversa com Sarp e Bahar sobre a grande chance de Arif (Feyyaz Duman) ser condenado, caso os dois o denunciem pelo acidente, mas o casal garante que não fará isso. Mais tarde, Arif pede que Sarp e Bahar esqueçam o que a advogada disse e façam a denúncia contra ele.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

share A morte de Hatice (Bennu Yıldırımlar) em Força de Mulher entristeceu os fãs da novela e a dor de perdê-la uniu as personagens mais improváveis da trama, como Bahar (Özge Özpirinçci) e Sirin (Seray Kaya). Depois do acidente de carro, a mulher passou por uma longa cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A seguir, veja a repercussão do público! Reprodução/RECORD