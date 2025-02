Sirin rouba a própria mãe e mente ao ser questionada em Força de Mulher E ainda no capítulo desta segunda (27), Munir se passa por Sarp e marca encontro com Bahar Novidades|R7 27/01/2025 - 18h41 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h42 ) twitter

Sirin mente na cara dura após ser confrontada sobre dinheiro roubado Divulgação/RECORD

Nesta segunda (27), em Força de Mulher, Hatice (Bennu Yıldırımlar) percebe que o dinheiro que Sarp (Bennu Yıldırımlar) entregou a ela não está no mesmo local em que deixou e questiona Sirin (Seray Kaya). Sem o menor pudor, a garota diz: “Não tenho ideia do que está falando”. Enver (Şerif Erol) vê a esposa chorando e decide se reconciliar com Sirin.

Muito perdida, Bahar (Özge Özpirinçci) desabafa com Yeliz (Ayça Erturan) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) sobre o encontro com a pedagoga.

Arrependida, Piril (Ahu Yağtu) pede desculpas a Sarp por não ter confessado que viu as fotos intimas dele com Sirin. Ele a perdoa, mas a milionária percebe que o marido continua distante e decide pedir ajuda ao pai para executar um plano contra Bahar.

Fingindo ser Sarp, Munir (Caner Çandarlı) manda uma mensagem para Bahar marcando um encontro.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

