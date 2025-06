Sirin tenta manipular Bahar para que ela não aceite a herança deixada por Hatice Enquanto isso, tentando ganhar uma porcentagem, Yusuf propõe novamente um emprego para Bahar Novidades|Do R7 16/06/2025 - 16h04 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h04 ) twitter

Sirin tenta manipular Bahar sobre herança de Hatice Reprodução/RECORD

Nesta segunda (16), em Força de Mulher, Sirin (Seray Kaya) afronta Bahar (Özge Özpirinçci) e tenta convencê-la a não aceitar o dinheiro da venda da casa de Hatice (Bennu Yıldırımlar). No encontro com o comprador do imóvel, Sirin ainda manipula Enver, dizendo que “talvez Bahar tenha mudado de ideia sobre a venda”.

Yusuf (Yaşar Uzel) oferece novamente um emprego para Bahar, mas ela se irrita e reage de forma agressiva. Enver não tolera as atitudes de Sirin, e ela se revolta ao saber que o alfaiate pretende passar as festas de fim de ano na casa de Bahar.

Bahar faz a alegria das crianças ao montar uma árvore de Natal improvisada. Doruk (Ali Semi Sefil) não consegue conter a empolgação ao ver a quantidade de presentes.

Arif (Feyyaz Duman) ajuda Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Bahar com os preparativos para o jantar.

Percebendo a tristeza de Enver, Bahar pede que Arif convide Sirin para a festa.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja tudo o que Sirin tem aprontado em Força de Mulher:

share Os dias de paz chegaram ao fim e Sirin (Seray Kaya) está de volta! Depois da morte de Hatice (Bennu Yıldırımlar) em Força de Mulher, a garota fingiu ter mudado, mas não aguentou manter as aparências e logo retomou seus planos e maldades. A seguir, confira tudo o que a personagem tem aprontado! Reprodução/RECORD