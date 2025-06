Tensão em Força de Mulher! Tiro interrompe festa de fim de ano no prédio de Bahar Ainda no capítulo desta terça (17), Kesmet tenta se aproximar de Saltimis e acaba despertando tristes lembranças Novidades|Do R7 17/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h36 ) twitter

Tiro causa tensão e interrompe festa de fim de ano no prédio de Bahar (Özge Özpirinçci) Reprodução/RECORD

Nesta terça-feira (17), em Força de Mulher, durante a festa de fim de ano no prédio de Bahar (Özge Özpirinçci), todos escutam o barulho de um tiro e ela sobe desesperada. Enver (Şerif Erol) vai atrás da enteada e, ao chegarem ao apartamento, os dois se deparam com uma cena assustadora. Arif (Feyyaz Duman) explica a Bahar o que aconteceu, enquanto Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) tenta acalmar as crianças. Bahar se revolta ao descobrir que Sirin (Seray Kaya) ficou com a arma de Sarp (Caner Cindoruk).

Apesar do incidente, os moradores comemoram a chegada do novo ano, mas Arif não consegue esquecer o que ouviu Sirin dizer.

A pedido das crianças, Arif passa a noite no apartamento de Bahar. Ela fica emocionada ao ver os presentes que Raif (Sinan Helvacı) enviou para seus filhos, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Kesmet (Tugce Altug) tenta se aproximar de Saltimis (Metehan Parilti), mas o garotinho faz perguntas que despertam lembranças dolorosas na advogada. Bahar confessa a Arif que teve um sonho envolvendo os dois, deixando o rapaz surpreso.

Acompanhe as últimas semanas de Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Os dois filhos de Ceyda! Entenda como a cantora ficou com Arda e Satilmis em Força de Mulher

share Em Força de Mulher, o público acompanhou o choque de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ao descobrir que Arda (Kerem Yozgatli) não é seu filho biológico e foi trocado na maternidade. Emre (Ahmet Rıfat Şungar), então, decidiu encontrar o filho biológico e chegou até Satilmis (Mehetan Parıltı), criado por um trambiqueiro. Relembre como foi a saga do empresário e da cantora