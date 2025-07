Maria Antonia! Saiba quem é a jogadora do Game dos 100 que marcou o programa com meme e carisma Ela perdeu o rebolado e foi eliminada no segundo episódio Novidades|Do R7 27/07/2025 - 15h10 (Atualizado em 27/07/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Torceu por Maria Antonia no programa? Edu Moraes/RECORD

O Game dos 100 acabou para Maria Antonia, mas a história de amor com o público está só começando! Ela brilhou logo no primeiro episódio, quando apareceu cheia de argolas na cabeça em uma prova, e caiu nas graças dos telespectadores. No domingo (27), Maria foi eliminada no 17ª desafio da temporada.

A jogadora tem 54 anos e possui história de vida repleta de altos e baixos. Maria deixou o sertão do Maranhão aos oito anos e foi cuidar dos primos em Belém (PA), com a promessa dos familiares de que iria estudar, o que não aconteceu.

Com 16 anos, voltou para o Maranhão devido a um casamento arranjado. Ela tentou fugir, e depois de sete anos o casamento acabou. Nesse período de relação, Maria descobriu que não poderia ter filhos, e resolveu adotar duas meninas.

Ainda jovem, ela foi para Brasília, trabalhou com bicos variados e conseguiu dinheiro para dar um terreno para a mãe morar. Com o prêmio do programa, ela queria comprar uma casa, ajudar os irmãos, investir, e auxiliar quem não tem água potável.

‌



Maria escapou por pouco de ser a primeira eliminada do game! Porém, lutou e encontrou o último colar havaiano, eliminando a cantora Lorena Alexandre do programa. Ela comemorou muito emocionada com o elenco!

Na terceira prova, ficou com medo de perder o desafio e conseguiu acertar sete argolas no alvo do capacete, mesmo precisando de apenas uma. Felipe Andreoli comemorava as vitórias da jogadora: “Olha a dona Maria Antonia, a cada prova, uma lágrima!”

‌



Já no segundo episódio, perdeu o rebolado no sétimo desafio. Cada competidor vestia um cinto com um copo no meio. Embaixo do copo, havia uma bolinha amarrada em um barbante. O objetivo era acertar essa bola no copinho sem o auxílio das mãos, usando somente o requebrado. Infelizmente, foi o fim da linha para a jogadora!

Torceu pela Maria? Atualmente, Maria está produzindo desfiles e eventos artísticos. O público pode encontrá-la nas redes sociais.

‌



Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

Excêntricos! Reveja os momentos mais bizarros do Game dos 100

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Se você não sentiu a barriga doer de tanto rir acompanhando o Game dos 100, assistiu errado! Mas para tudo tem um jeito: reunimos as cenas mais bizarras do primeiro episódio para você gargalhar onde estiver. Aproveite!