Todo mundo dançando! Jogadores se divertem com trend no Game dos 100

Vinicius, Venâncio, Wagner, João e Ricardo se soltaram com o hit Reprodução/Instagram

Achou que os competidores só se divertiam nas provas do Game dos 100? Nada disso, os bastidores no lounge são um show à parte! Depois da dancinha divertida, veio aí uma trend com o sucesso Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), do C+C Music Factory.

No desafio de mostrar quem tem mais malemolência, a produção juntou os gêmeos Vinicius e Venâncio Brandão, Wagner Santiago, João Cavalcante e Ricardo Flores para mostrarem todo o requebrado escondido!

Nos comentários, os amigos se divertiram comentando a performance: “Muito bom”, disse Ewerton Seixas. Yanis, a irmã do João, também brincou: “Nunca passou pela minha cabeça, um dia ver meu irmão dançando na página da RECORD! Tem molejo o menino!”

Confira:

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Game dos 100 vai ao ar todos os domingos, às 14 horas, na tela da RECORD. Acesse o site oficial e fique por dentro das novidades!

share O segundo episódio do Game dos 100 serviu o puro suco do entretenimento para o público! Rolaram provas eletrizantes, choro, dez eliminações, reencontro de família, beijos, separações e muitas emoções. Confira o resumão!