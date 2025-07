Atropelamentos fatais de idosos crescem em São Paulo Estado registra aumento de mortes em meio à imprudência no trânsito Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 13h01 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h01 ) twitter

Número de idosos mortos atropelados em São Paulo cresce 5% em 2025

O estado de São Paulo registrou um aumento de 5% nas mortes de idosos por atropelamento em comparação ao ano anterior. Nos primeiros cinco meses de 2025, mais de 200 idosos perderam a vida em acidentes desse tipo. Maria, de 71 anos, foi uma das vítimas ao ser atropelada na faixa de pedestres enquanto ia para o trabalho. O motorista não prestou socorro e responde ao processo em liberdade.

A cidade de São Paulo também observou um crescimento significativo nos casos, com aumento superior a 22% e um total de 71 mortes no mesmo período. Especialistas em mobilidade urbana apontam o excesso de velocidade como um dos principais fatores que contribuem para esses acidentes. A vulnerabilidade dos idosos diante das dificuldades de locomoção agrava ainda mais a situação.

Além disso, a falta de respeito às faixas de pedestres e a imprudência dos motoristas são problemas recorrentes. Em Sorocaba, um idoso foi atropelado enquanto atravessava a rua com sacolas de mercado. Outro caso na zona sul envolveu um homem que sofreu ferimentos graves após ser atropelado na faixa.

Para reduzir o número de atropelamentos, especialistas defendem medidas como aumento da fiscalização no trânsito e adequação do tempo de travessia para pedestres vulneráveis. As famílias das vítimas buscam justiça e maior conscientização sobre segurança no trânsito.

Número de idosos mortos atropelados em São Paulo cresce 5% em 2025

