Juliana Didone ensina a preparar Mousse de Chocolate com Ganache de Capim-Santo e Praliné
Ao lado da mãe, Fátima, atriz venceu o último episódio da temporada do Batalha das Receitas contra Eliezer e sua sogra
A segunda temporada da Batalha das Receitas do Hoje em Dia chegou ao fim na quarta (20), e para fechar com chave de ouro, a atriz Juliane Didone e sua mãe, Fátima, mostraram talento na cozinha e venceram Eliezer e a sogra Viviane.
A dupla vencedora, representando o time azul, aproveitou o tema “chocolate” e resolveu arriscar com uma receita diferente: fizeram uma Mousse de Chocolate com Ganache de Capim-Santo e Praliné.
Quer aprender a fazer essa sobremesa que vai surpreender a todos? Confira agora os ingredientes e o modo de preparo!
Ingredientes
Mousse de Chocolate:
- 200g de chocolate 60%
- 6 claras
- 3 gemas
- Açúcar
- Manteiga
- Pitada de sal
- Creme de leite fresco ou chantilly pronto para bater
Ganache de Capim-Santo:
- 350g de chocolate branco
- 100ml de creme de leite
- 80g de capim limão fresco
- 15g glicose líquida
Ingredientes para a Praliné:
- 50g de avelãs sem pele
- 50g de castanha de caju
- 100g de açúcar
- 2 colheres (sopa) de água
Modo de preparo
Mousse de Chocolate
Derreta o chocolate em banho-maria e reserve, enquanto isso bata o creme de leite ou o chantilly pronto para bater até obter um chantilly firme.
Em outra tigela, bata as claras com açúcar e sal até formar picos firmes.
Misture o chocolate derretido ao chantilly, depois incorpore as claras em neve delicadamente.
Distribua a mistura em taças e leve à geladeira por 30 minutos.
Ganache de Capim-Santo
Aqueça o creme de leite com o capim-santo até quase ferver. Desligue e deixe infusionar por 5 minutos, depois coe a mistura.
Derreta o chocolate branco e misture com o creme de capim-santo. Deixe esfriar até ficar cremoso.
Praliné de Castanha de Caju
Em uma panela antiaderente, derreta o açúcar com água em fogo médio até obter um caramelo dourado, na panela adicione as castanhas e avelã e misture bem.
Despeje a mistura em uma superfície antiaderente, espere endurecer e depois quebre o caramelo em pedaços.
Montagem
Utilize taças largas para servir. Coloque na taça uma grande quantidade da Mousse de Chocolate e espere esfriar, quando o mousse estiver frio, coloque uma fina camada da Ganache de Capim Limão gelada e por cima use os pedaços de Praliné para decorar.
