Juliana Didone ensina a preparar Mousse de Chocolate com Ganache de Capim-Santo e Praliné

A segunda temporada da Batalha das Receitas do Hoje em Dia chegou ao fim na quarta (20), e para fechar com chave de ouro, a atriz Juliane Didone e sua mãe, Fátima, mostraram talento na cozinha e venceram Eliezer e a sogra Viviane.

A dupla vencedora, representando o time azul, aproveitou o tema “chocolate” e resolveu arriscar com uma receita diferente: fizeram uma Mousse de Chocolate com Ganache de Capim-Santo e Praliné.

Quer aprender a fazer essa sobremesa que vai surpreender a todos? Confira agora os ingredientes e o modo de preparo!

Ingredientes

Mousse de Chocolate:

- 200g de chocolate 60%

- 6 claras

- 3 gemas

- Açúcar

- Manteiga

- Pitada de sal

- Creme de leite fresco ou chantilly pronto para bater

Ganache de Capim-Santo:

- 350g de chocolate branco

- 100ml de creme de leite

- 80g de capim limão fresco

- 15g glicose líquida

Ingredientes para a Praliné:

- 50g de avelãs sem pele

- 50g de castanha de caju

- 100g de açúcar

- 2 colheres (sopa) de água

Modo de preparo

Mousse de Chocolate

Derreta o chocolate em banho-maria e reserve, enquanto isso bata o creme de leite ou o chantilly pronto para bater até obter um chantilly firme.

Em outra tigela, bata as claras com açúcar e sal até formar picos firmes.

Misture o chocolate derretido ao chantilly, depois incorpore as claras em neve delicadamente.

Distribua a mistura em taças e leve à geladeira por 30 minutos.

Ganache de Capim-Santo

Aqueça o creme de leite com o capim-santo até quase ferver. Desligue e deixe infusionar por 5 minutos, depois coe a mistura.

Derreta o chocolate branco e misture com o creme de capim-santo. Deixe esfriar até ficar cremoso.

Praliné de Castanha de Caju

Em uma panela antiaderente, derreta o açúcar com água em fogo médio até obter um caramelo dourado, na panela adicione as castanhas e avelã e misture bem.

Despeje a mistura em uma superfície antiaderente, espere endurecer e depois quebre o caramelo em pedaços.

Montagem

Utilize taças largas para servir. Coloque na taça uma grande quantidade da Mousse de Chocolate e espere esfriar, quando o mousse estiver frio, coloque uma fina camada da Ganache de Capim Limão gelada e por cima use os pedaços de Praliné para decorar.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 9h30, sob comando de Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.