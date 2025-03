Barbeiro de Mauá (SP) viraliza ao conquistar confiança de crianças com necessidades especiais Renan usa métodos inclusivos para atender crianças neurodivergentes Bombou nas Redes|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h06 ) twitter

Bombou nas Redes: Ex-engenheiro se torna barbeiro e conquista crianças com necessidades especiais

Renan, barbeiro em Mauá, São Paulo, ficou famoso na internet por seu atendimento a crianças com necessidades especiais. Ex-estudante de engenharia, ele seguiu a profissão do pai e se especializou em criar um ambiente acolhedor para crianças neurodivergentes. Um vídeo do corte de cabelo de Nicolas, uma criança autista, viralizou com 16 milhões de visualizações.

Utilizando brinquedos e interações lúdicas, Renan estabelece confiança com seus jovens clientes, muitos dos quais têm traumas relacionados a cortes de cabelo.

A carreira de Renan começou cedo, com o apoio familiar em um salão local. Ele percebeu que seu talento ia além do corte de cabelo ao transformar experiências potencialmente traumáticas em momentos divertidos para as crianças e suas famílias.

Com planos de levar seu método a outras regiões do país, Renan já tem agendas marcadas no Rio de Janeiro. Seu objetivo é compartilhar conhecimento e ajudar mais crianças a superarem medos associados ao corte de cabelo.

