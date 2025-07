Casal viraliza com pedido de casamento em formatura no Rio Vídeo emocionante ultrapassa um milhão de visualizações na internet Bombou nas Redes|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 17h40 (Atualizado em 25/07/2025 - 17h40 ) twitter

Bombou nas Redes: Vídeo com pedido de casamento surpresa viraliza na internet

Naomi e Mattheus, um casal carioca, ganharam destaque online após o vídeo do pedido de casamento durante a formatura de Mateus como sargento da Força Aérea Brasileira alcançar mais de um milhão de visualizações. O evento ocorreu no Rio de Janeiro, com o apoio dos companheiros e familiares presentes na cerimônia.

A história do casal começou há cerca de três anos, quando Mattheus se encantou com Naomi, atendente em uma farmácia, pelo seu jeito cativante e sorriso acolhedor. O pedido foi registrado por uma cunhada de Mateus e compartilhado sem intenção promocional, mas rapidamente conquistou a internet.

O casal planeja se casar em novembro de 2026, embora ainda estejam definindo os detalhes da celebração. Eles estão entusiasmados com a repercussão positiva do vídeo e aguardam ansiosamente os próximos passos dessa jornada juntos.

