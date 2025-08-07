Logo R7.com
Menina de São Paulo viraliza ao interagir com animais

Criança conquista a web com vídeo publicado pela mãe

  • Lívia, uma menina de dois anos de São Paulo, viralizou com um vídeo brincando com uma galinha.
  • A gravação acumulou 23 milhões de visualizações nas redes sociais.
  • O vídeo originalmente seria enviado para a avó, mas foi decidido que seria compartilhado online.
  • A família de Lívia tem diversos animais e está se preparando para receber um carneirinho.

 

Lívia, uma menina de dois anos residente no Jardim Nossa Senhora do Carmo, em São Paulo, tornou-se famosa na internet após sua mãe compartilhar um vídeo em que ela brinca com uma galinha. A gravação acumulou 23 milhões de visualizações nas redes sociais.

Inicialmente, o vídeo seria enviado para a avó de Lívia, mas acabou sendo compartilhado online por decisão da mãe, Isabelle, resultando em milhares de novos seguidores e curtidas.

A família de Lívia convive com diversos animais como patos e gatos e está preparando o espaço para receber um carneirinho. Esse ambiente permite que Lívia cresça em contato próximo com a natureza.

